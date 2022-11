Concorda com o direito de voto a partir dos 16 anos?

SIM Esta medida tem inúmeras vantagens. Um dos problemas que as democracias contemporâneas hoje enfrentam é a desafeição dos cidadãos face à política e face aos principais atores do processo político, os partidos políticos. O afastamento dos cidadãos nota-se também em termos eleitorais, se considerarmos as elevadas taxas de abstenção que temos vindo a registar. Ora, a redução da idade para votar não é uma bala de prata para resolver a desafeição na política, porque as suas causas são múltiplas e complexas. Contudo, sabemos hoje que a participação em idades mais jovens tende a gerar um efeito de continuidade na participação eleitoral — ou seja, há maior probabilidade de votar em eleições seguintes. É, assim, um “kick start a lifetime habit of voting”. Estes estudos indicam que quando são chamados a participar, os jovens são estimulados a informar-se sobre os candidatos e políticas apresentadas e encaram este exercício como um dever cívico.

