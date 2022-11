Dois pesos e duas medidas

Como assinalei na última crónica, Ministros escolhidos a dedo, há muito que acompanho, na medida do possível, o tema das forças de segurança no nosso país, o qual parece estar agora na berra, ainda que por causa das condutas de uma amostra de cerca de 1,5% dos seus efetivos, que não podem ser, obviamente, toleradas. Contudo, seria bom olhar para as exigências, desafios e atropelos quotidianos que sofrem os outros 98,5%. Mas isso poderá ficar para outro tema.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler