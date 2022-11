Para quê uma revisão constitucional?

O país está preocupado com as suas condições de vida numa conjuntura difícil. Tendo sido, no entanto, iniciado um processo de revisão ordinária pelo Chega, o PS podia ter participado chumbando todas as normas apresentadas por todos os grupos parlamentares que de facto foram a jogo. Seria um ótimo exemplo de rolo compressor e de discurso nulo em matéria de lei fundamental. Faz sentido apresentar aquilo que é o fruto de uma reflexão que nunca deixou de ir sendo feita no PS.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.