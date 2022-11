Nómadas digitais: um país, dois sistemas

O Governo anunciou recentemente, pela voz do primeiro-ministro, que está a ponderar acabar com os “vistos gold”. Não é a influência deste regime de exceção na escalada galopante dos preços da habitação que motiva o PS. Até porque ainda há poucos meses chumbou as propostas do BE e do PCP para revogar os “vistos gold”. Como mostrou o jornal Público, esta semana, a emissão de vistos tem diminuído e o seu peso no mercado imobiliário já é residual: 1,5% do volume de negócios, bem longe dos 10% de 2014 e menos de metade da média desde que foram criados, em 2012.

