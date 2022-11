Um amigo certo

Porque é que a minha filha, citadina privilegiada e já mergulhada na cultura hipster do seu tempo, fica triste quando lê uma notícia já antiga sobre a possibilidade de Fernando Mendes sair do “Preço Certo”, o programa que simboliza a humildade dos mais pobres e esquecidos da periferia suburbana e rural? Porque ela, quando está na aldeia e na quinta, vê sempre o “Preço Certo” com os meus pais. É um ritual de amor e de humildade, larga a manga japonesa ou o Instagram e aproxima-se do mundo antigo, rural e esquecido dos avós, um mundo onde as pessoas gostam de tourada e caça, dois hábitos que lhe causam repugnância. O curioso é que eu fazia o mesmo há 20 anos. Lembro-me de a minha avó celebrar a entrada do Fernando Mendes no programa.

