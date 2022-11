Trump não é o trunfo, é o problema

O anúncio da maré vermelha não se confirmou. Os democratas perderam alguns lugares no Senado e Congresso. À hora a que escrevo, ainda não se sabe quantos perderam e se chegam a perder o controlo de qualquer uma das duas Câmaras. Mas isso não é a notícia, isso é a regra. Quem está no poder perde quase sempre estas intercalares e este foi, ainda por cima com inflação e empréstimos bancários na habitação e gasolina em preços sem precedentes nas últimas décadas, o melhor resultado de quem está na Presidência desde 2002 (no rescaldo unificador do 11 de setembro) e 1998 (depois da absurda tentativa de impeachment de Clinton).

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler