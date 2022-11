Miguel Alves: ou é corrupto ou foi incompetente

O departamento de propaganda do Governo pode escrever o que quiser, pode lançar para o ar o que quiser e António Costa, a criatura mais dúbia e escorregadia da República, pode tentar mascarar o que quiser, mas, no final do dia, a história de Miguel Alves só tem duas saídas, ambas péssimas para o cavalheiro em questão e para o próprio Costa.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler