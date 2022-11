Paulo Raimundo, um antisectário do aparelho

O facto de quase ninguém fora dos que conhecem melhor o mundo comunista saber quem é Paulo Raimundo, alguém com fortes responsabilidades no PCP há muito tempo, diz muito do tipo de cobertura mediática que é dada ao PCP. Não falo da intensidade, mas da profundidade. Esta falta de profundidade resulta de uma comunicação social formatada para resumir a política à sua representação institucional – Parlamento, Governo e excecionalmente autarquias mais relevantes – e a ignorar que os partidos, tendo ideologias e culturas diferentes, também têm dinâmicas diferentes.

