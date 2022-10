“Cada pessoa é um mundo”

Roubo a frase a Eduardo Lourenço para apresentar uma pessoa — Lynne Archibald. Nascida em Toronto, no Canadá, mudou-se para Portugal em 1989, onde se estabeleceu e criou uma rede alargada de contactos. Depois de uma década a viver no nosso país, uma amiga próxima morre de cancro da mama. Lynne reúne com quatro outras mulheres e, com o objetivo de honrar a memória da amiga Brigitte Cabral que, com apenas 42 anos, perdeu a sua vida para esta doença, criaram a associação Laço em 2000. Com muito por fazer nesta área, cedo perceberam que, sem necessidade de reinventar a roda, podiam fazer a diferença. Através da angariação de fundos, a Laço foi essencial para o desenvolvimento de um programa nacional e populacional de rastreio de cancro da mama, que nessa altura estava apenas a dar os primeiros passos em Portugal. Durante quase duas décadas, a Laço foi determinante, não apenas para financiar a aquisição de unidades móveis de mamografia para a Liga Portuguesa Contra o Cancro, mas também para a consciencialização individual e populacional para esta doença que é ainda a primeira causa de morte por cancro em mulheres (menos de 1% de cancro da mama ocorre em homens).

