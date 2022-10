Conheço uma pessoa que vive num prédio desgrenhado dos subúrbios de Lisboa. Não o subúrbio duro dos arrabaldes de Sintra e da Amadora, cidades que criaram os próprios subúrbios, uma zona periférica a resvalar para as cercanias. Não é assim tão longe do centro, com acesso dificultado pela irracionalidade logística dos transportes públicos. A pessoa recebe uma reforma que junta a uma pensão de sobrevivência, tudo não chega a mil euros. Nem perto disso. Estando numa idade avançada e vivendo sozinha, quase não sai de casa nem gasta um cêntimo. Usa o SNS, que a deixou tanto tempo sem tratamento de doença que ia ficando cega. Tudo a enerva, vive no terror dos acontecimentos inesperados. Que julgava acalmados a seguir à covid. É uma existência de amargura e sacrifício.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.