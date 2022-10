Carlos Moedas: quem não tem competência, caça com populismo

O primeiro ano de mandato de Carlos Moedas tem sido, para dizer o mínimo, dececionante. A campanha que fez contra uma cidade suja esbarra com a sujidade da cidade, ainda pior do que antes. Da campanha demagógica e irresponsável que fez contra as ciclovias, ao arrepio de tudo o que se faz em todas as cidades europeias, resultou uma mão cheia de nada que acaba por não agradar a ninguém.

