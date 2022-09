A confissão de Putin e os “nossos” sacrifícios

Vladimir Putin confessou a sua derrota provisória. O endurecer das leis contra a deserção e a mobilização de 300 mil reservistas para uma suposta “operação militar especial” é aquele sinal que já vimos noutro tipo de guerras que deviam acabar cedo e se eternizam, corroendo os regimes que as promovem por dentro. Até nós tivemos essa experiência. É interessante ouvir o ministro da Defesa a garantir que a Rússia perdeu quase seis mil soldados, mas que a Ucrânia tem metade das forças fora de combate enquanto mobiliza 300 mil desgraçados. A guerra não entrou no léxico e continuarão a ser presos os que usem a palavra proibida. Ou a cair de janelas. Mas até na lei, o que se parece com um pato, nada como um pato e grasna como um pato é muito provavelmente um pato.

