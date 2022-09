A educação começa em casa

Algumas pessoas são pobres em parte por responsabilidade própria. Não se dedicam no trabalho, mas aproveitam qualquer oportunidade para se encostar a um canto e não fazer nada. Algumas estão focadas nas gratificações imediatas e são incapazes de rejeitar o prazer imediato de beber mais uma cerveja ou ver mais um programa de televisão em vez de fazer o sacrifício de investir umas horas a estudar para aprender as competências que lhes darão um emprego melhor no futuro. A outras faltam competências pró-sociais: são egoístas, em vez de altruístas, nas relações com os outros, não confiam nem inspiram confiança e não percebem o valor da cooperação e que é preciso dar para poder receber. Não são honestas nem com outros nem consigo mesmas e procuram esquemas para enriquecerem rapidamente, em vez de perceberem o valor da persistência e das colaborações de longo prazo.

