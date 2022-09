Trump: um reflexo de Marat

Voltar aos livros sobre a revolução francesa é impressionante por várias razões. Primeira, impressiona ver logo ali a defesa do sangue e do assassínio enquanto arma “progressista”; é de facto a antecâmara mental da chacina que foi a revolução comunista e totalitária um século e uns trocos depois. Segunda, impressiona ver figuras como Marat, que transformam rancor privado em fúria revolucionária que mata milhares. Terceira, são impressionantes as semelhanças entre figuras como Marat e figuras do nosso tempo como Trump. Que o primeiro seja associado à revolução e o outro à contrarrevolução é aqui indiferente.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler