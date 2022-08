O MPLA tem de se preparar para ver a UNITA no poder. E Portugal também

Angola não é os Estados Unidos ou sequer o Brasil, onde a contestação global de resultados eleitorais dificilmente pode ser levada a sério. O Estado e o partido do poder confundem-se – até a bandeira do país e do partido se confundem. Foi um regime de partido único e a democracia é, por enquanto, pouco mais do que uma formalidade escrita. É quase um milagre o partido que domina todo o aparelho de Estado permitir eleições com alguma liberdade. É virtualmente impossível os resultados eleitorais corresponderem, por agora, ao que realmente aconteceu nas urnas. Isto até pode ser visto com algum pragmatismo. A construção da democracia é um processo que leva tempo. E Angola está a fazer esse caminho, como tantos outros fizeram.

