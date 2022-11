As capas da “A Bola” e o “Record” traem o desporto português

Ontem o desporto português teve um raro dia de glória. Na natação, Angélica André conseguiu uma inédita medalha de bronze nos 10km em águas abertas. Na canoagem, Kevin Santos (k1 200) e Fernando Pimenta (k1 5000) conseguiram duas medalhas de ouro na absoluta confirmação de uma cultura desportiva vencedora ligada à canoagem em Portugal. Mas hoje qual é a capa do “Record”, um jornal desportivo que devia, mais do que qualquer outro órgão, fomentar a cultura desportiva? Fala de um novo reforço do Benfica, um trinco holandês; os nossos canoístas aparecem num canto obscuro. “A Bola” lá dá algum relevo a Kevin Santos e a Fernando Pimenta, mas, de forma incrível, o destaque no topo da página é para uma conquista dos juniores de futebol do Benfica.

