Julgamento por ordália

Em tempos medievais, e até serem banidos no início do século XII, os julgamentos por ordália eram comuns quando não havia provas que assegurassem a inocência ou a culpa de um acusado. Os também chamados juízos de Deus consistiam em submeter um réu a algum tipo de provação, contando-se com a Sua misericórdia em caso de inocência.

