Quando alguns barões puxam da moca

Creio não haver dúvida razoável acerca da mudança de atitude: as declarações são mais contundentes e as ameaças mais visíveis. Alguns dos mais poderosos novos barões do país estão a ocupar a praça pública com as suas exigências, de um modo que tem sido incomum nas últimas décadas, enquanto a naturalidade do uso dos canais do poder permitia o acerto de posições, usando a colocação nos governos de figuras da porta giratória, os compromissos partidários, as pressões internacio­nais e os ajustes em clubes vários. Esse acerto diplomático parece estar agora a ser substituído por braços de ferro, ameaças e factos consumados, numa espiral que é assinalável. Há para isso duas razões substanciais e um contexto novo.

