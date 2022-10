O radicalismo transgénero é uma ameaça à homossexualidade

Se for radical, o movimento transgénero é uma ameaça ao movimento homossexual, à própria biologia e identidade homossexual e, nesse sentido, se o radicalismo transgénero não for contido, não pode haver aliança LGBT, mas sim uma separação, LGB vs. T e demais letras que se seguem na alegada coligação. Claro que a consciencialização para este problema está a ser encabeçada por Andrew Sullivan, a primeira grande voz gay a defender o casamento gay em 1989. Viu o casamento gay antes de toda a gente. Viu o problema do radicalismo transgénero antes de toda a gente.

