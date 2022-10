A atracção sexual que não ousa dizer o seu nome

O projecto ABCLGBTQIA+, que propõe explicar o significado de palavras relacionadas com várias orientações sexuais, consegue uma proeza que não sei se era pretendida: à primeira vista, satisfaz igualmente as pessoas LGBT e o meu tio Alfredo, que era homofóbico. Por exemplo, de acordo com o projecto, a palavra gay significa “homem que se sente atraído, romântica e afectivamente, por pessoas do mesmo género”. Creio que nem o meu tio Alfredo, que era um energúmeno de grande envergadura, se sentiria inclinado a discriminar ninguém que correspondesse a esta descrição. Talvez a culpa seja minha. Quem explicou ao meu tio o que era um gay fui eu, e a minha definição era substancialmente diferente desta. Disse-lhe que um gay era um homem que se sentia sexualmente atraído por outros homens, ou seja, por pessoas do mesmo sexo. O problema do tio Alfredo era exactamente aquela palavrinha: sexo. Isso é que ele não tolerava. A atracção romântica e afectiva por outros homens até ele era capaz de experimentar — após um golo do Benfica, por exemplo.

