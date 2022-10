Há uma relação entre os incêndios e o que escolhemos comer, beber e subsidiar

Os incêndios são fenómenos naturais, mas a escala destes incêndios em Portugal (e noutros países) resultam de escolhas políticas das cidades em relação ao campo. A cidade moderna é mesmo uma bolha que vive no seu próprio mundo e tem mais relação com outra bolha citadina de outro país do que com a sua província rural. Por exemplo, Lisboa tem mais em comum com Barcelona ou Roma do que com as aldeias de Santarém ou Leiria ou Guarda. Esta dissonância leva à produção de leis e à manutenção de uma cultura citadina que não compreende o campo. Isto tem levado a desastres ecológicos, como os incêndios, e a desastres políticos, como a ascensão dos populismos nas periferias esquecidas.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler