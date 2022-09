CNN e Rendeiro: o que não se deve fazer

(Depois da publicação deste artigo, a CNN Portugal contactou-me para garantir que não forneceu qualquer material à Polícia Judiciária. Terão sido as autoridades a compilar o material emitido.

A conclusão que tirei no texto resulta da forma como foi redigida a notícia. Titularam que "A entrevista que a PJ usou para tramar Rendeiro (versão inédita na íntegra)" já está nas autoridades sul-africanas e convidam a que se "veja e leia a versão inédita na íntegra da entrevista decisiva".

A conclusão que tirei foi a de que só hoje ficou disponível para o público a versão integral, a qual já estava na posse da PJ e na África do Sul. Errei, esclarece a CNN, pois o que hoje publicaram é a compilação de tudo quanto tinham já divulgado, e que o "inédito" se refere apenas a ser a primeira vez que mostram todas as declarações em conjunto.

Sendo assim, não terá ocorrido qualquer colaboração com as autoridades. Pelo erro que me cabe, induzido pela forma como a notícia da CNN está redigida, aqui ficam as minhas desculpas, aos leitores, à CNN e ao Expresso.

Nos tempos que correm, de confusão permanente entre o jornalismo e o justicialismo, li a notícia como sendo complacente com esta situação, até porque enaltece a circunstância de o trabalho ter ajudado a "tramar" Rendeiro.

Porque não basta tirar o artigo da internet para ele desaparecer, aqui fica esta nota prévia. )

