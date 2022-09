Não houve mortalidade colateral (não covid) excessiva em Portugal no ano 2020

É geralmente assumido ter havido uma mortalidade colateral (não covid) excessiva durante o primieio ano da pandemia. Os trabalhos que fundamentaram esta perceção usaram como padrão o valor médio da mortalidade dos últimos cinco anos, como é clássico.

A meu ver, estes padrões não são adequados a países com valores crescentes de mortalidade; havendo uma evolução, a média dos valores históricos não representa “os que seria de esperar”. Era o caso de Portugal.

O quadro mostra os valores da mortalidade anual por milhão de habitantes (dados da Pordata e do Banco Mundial), que são progressivamente mais elevados.

Verifica-se que, em 2020, o número de óbitos por milhão de habitantes, sem contabilizar as mortes por covid, foi superior (5,3 %) ao da média dos cinco anos anteriores, um valor semelhante aos que já se haviam verificado em 2018 (5,4%) e em 2016 (5,6%).

Um crescimento progressivo do número de óbitos anual invalida o padrão clássico. Havia que procurar outro que, tendo por base os valores históricos, considerasse não a sua média, mas a tendência da evolução - o padrão mais correto de avaliar o que seria de esperar acontecesse.

O tratamento informático dos dados da mortalidade de 2006 a 2019 gerou uma curva (tracejado a vermelho) com a prevista tendência crescente. O tratamento matemático desses dados previu que os valores de 2020 (excluídos os das mortes atribuídas à covid) variariam entre 10,75 e 11,61 (linha tracejada a verde, no canto superior direito). O valor de 2020 (11,31, bola cor de laranja no gráfico) está seguramente dentro dos valores esperados.