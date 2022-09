O imperialismo é do povo

O PCP é um suporte do Governo, mas quem se importa que um dos suportes do Governo considere uma humilhante derrota do imperialismo o regresso ao poder de um grupo de bárbaros, como os talibãs? Que importam as ideias, as mundivisões, quando o objetivo é o poder pelo poder. Será que o PCP troca (já não digo a liberdade, pois o comunismo é incompatível com ela) a dignidade dos seres humanos, a perseguição obsessiva às mulheres e às minorias, por uma derrota dos EUA?

