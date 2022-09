“Regular” sem dependências

Introdução

As redes sociais são um aspecto recente da sociedade contemporânea. O Facebook nasceu há 17 anos (embora a designação de «rede social» tenha surgido, com outro significado, meio século antes). Surgida numa época de sistematicidade da fraude e ampliando o espaço de comunicação dos cidadãos, independentemente da sua localização geográfica, não é de espantar que se tenha tornado num instrumento de concretização de fraudes e numa ferramenta de trabalho do crime organizado. Não pela sua natureza ou pelo maquiavelismo dos seus dirigentes, mas pelo próprio contexto em que cresce. Antes de tudo pelo seu sucesso, pois tem mais de 2,5 mil milhões de utilizadores e comprou o Instagram e o WhatsApp.