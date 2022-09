Para o Código do Trabalho a morte do seu filho ultrapassa-se em 5 dias

O dia 15 de fevereiro assinalou o Dia Internacional da Criança com Cancro. Enquanto preparava mais um episódio para os Desafios da Mente, desta vez sobre o Cancro Infantil, apercebi-me de uma realidade, no mínimo, chocante: a perda de um filho para o Código do Trabalho vale meramente 5 dias de faltas justificadas; a vida de um neto para o Código do Trabalho vale apenas 2 dias. É isto coerente com uma Constituição da República em que “A família, como elemento fundamental da sociedade, tem direito à proteção da sociedade e do Estado e à efetivação de todas as condições que permitam a realização pessoal dos seus membros”?

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler