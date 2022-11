O Chega dá respostas desprezíveis a perguntas legítimas. Encontrem as respostas decentes

O cenário em Portugal é o mesmo dos outros países, sem tirar nem pôr. O populismo de extrema-direita cresce nos terrenos outrora da extrema-esquerda e depois captura franjas da direita. O Chega é uma mistura estranha entre um mundo elitista que devia ser CDS e um mundo popular que devia ser PCP. Agora só há uma questão em cima da mesa: querem ou não querem derrotar este fenómeno? Se querem derrotá-lo, os média, o meio artístico, o meio político, isto é, o complexo político e mediático de Lisboa tem de mudar de atitude. Vocês, meus caros, têm de trocar os espelhos da vossa vaidade (contas instagram e facebook) e sujar as mãos na realidade. Têm coragem para isso? Têm coragem para deixar o conforto do vosso mundinho e fazer como Bourdain, conhecer e compreender o outro lado do espelho?

