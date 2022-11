Máscara na rua é um placebo que só reforça o medo

O Governo está a seguir uma estratégia que se preocupa com o medo irracional e desinformado das pessoas; Costa e Temido não têm uma estratégia racional para lidar com o vírus e, em consequência, com as outras doenças. O descontrolo emocional de Marta Temido, bem salientado por Miguel Pinheiro, é um sintoma grave deste descontrolo político.

