O desdém pelos brancos pobres é o último racismo aceitável

O título e o espírito desta coluna seguem uma peça de Michael Sandel no "New York Times", que, calculo, nunca mais publicará nada de Sandel. “Disdain for the less educated is the last acceptable prejudice” é a tese. E esse preconceito, continua o filósofo, é um tiro no pé do Partido Democrata, pois é a esquerda que, neste momento, lidera o velho snobismo sobre o pobre branco.

