A vingança come-se fria

De vez em quando chegava-nos ao conhecimento, regra geral num raivoso lamento masculino que nos informava do estado lamentável em que os rivais tinham ficado e se dispensava de explicar as feridas, hematomas e escoriações ostentadas pelo próprio, notícias de confrontos entre um ou mais elementos do nosso grupo e um coletivo cuja característica distintiva era a de nenhum dos seus membros pertencer ao nosso grupo, uma desvantagem assinalável pois embora não valorizássemos as justificações de igual forma todas tinham o valor suficiente para, numa noite de sexta, sábado ou, quando as circunstâncias assim o exigiam, a meio da semana, nos arrastar para aquilo a que as páginas do crime chamam “ajustes de contas.”

