O padrão isolacionista dos EUA

BERKELEY — As políticas “Primeiro a América” de Donald Trump são amplamente consideradas como uma abdicação da liderança mundial, soando a sentença de morte da ordem multilateral pós-Segunda Guerra Mundial que os Estados Unidos moldaram e sustentaram. Há muita verdade neste ponto de vista. Ao mesmo tempo, esta reviravolta preocupante representa um retorno aos valores dos EUA de longa data. O reconhecimento de que a segunda metade do século XX foi uma anomalia, e não a norma, levanta questões preocupantes sobre a natureza da liderança dos EUA e sobre o destino do multilateralismo depois de Trump.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.