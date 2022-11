No país Complex que se julga Simplex

Para L., o dia não poderia ter corrido pior. Professora do ensino secundário, terminara o seu exaustivo dia de aulas. Ao volante da sua viatura, fazia o percurso de volta a casa quando, em rua apertada, a insensatez de um condutor circulando em sentido contrário a elevada velocidade a obrigou a guinar para a direita, abruptamente. Evitou o choque frontal, mas bateu contra o muro, de frente. Os “airbags” estouraram, amorteceram-lhe o choque. Saiu da viatura com a ajuda de circunstantes, combalida e nauseada.

