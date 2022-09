IRS: Costa a fingir que é de esquerda

O englobamento de juros ou de rendas no IRS é uma medida socialmente justa, está de acordo com a Constituição, é incomum na Europa e é de esquerda. O PS prometeu-a na campanha eleitoral e o Governo prepara-se para introduzi-la no Orçamento do Estado. Certo? Parece que sim. Mas aparece o não. As arrecuas são tantas que nem é preciso ler nas entrelinhas para perceber o que as linhas anunciam: a conversa será promissora mas o englobamento será bambo. Costa tem governado pouco para as empresas mas muito para os seus donos.

