Os dirigentes do kit mínimo

Desde há muitos anos a esta parte, que um dos temas que mais tem empolgado os debates parlamentares em Portugal e mais mediatizado tem sido pela comunicação social, é o que se relaciona com o modelo de recrutamento para o desempenho de cargos dirigentes de entidades públicas. Entidades que, como todos sabemos, servem para que o Estado, através dos vários ministérios, desenvolva de forma adequada e eficaz as suas políticas públicas, nas mais diferentes áreas da governação.