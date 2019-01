O (triste) espetáculo da corrupção

O Observatório de Economia e Gestão de Fraude (OBEGEF) promove neste espaço semanal uma reflexão sobre as temáticas da fraude, da corrupção, da economia não-registada, da ética, da integridade e da transparência, contribuindo deste modo para a formação de uma opinião pública mais esclarecida e mais participativa

Se quiséssemos classificar com uma espécie de “palavra-chave” o contexto que caracteriza presentemente a nossa vivência coletiva, creio que o poderíamos fazer com o termo “corrupção”, dada a cadência com que a comunicação social nos tem confrontado com novos casos, com novas suspeições, envolvendo necessariamente nomes de pessoas (geralmente de destacadas figuras da vida política e pública nacional) e das instituições a que invariavelmente e pelas mais diversas razões estão ou estiveram ligadas.