Vídeo Morte de Prigozhin. Do “estrondo no céu” às insinuações, passando pelas dúvidas e acusações [veja o vídeo]

Na vila de Kuzhenkino, na região de Tver, a norte de Moscovo, ouviu-se um “estrondo”. Era o avião onde seguiam dez pessoas. Na lista de passageiros estava o nome de Yevgeny Prigozhin, líder do grupo Wagner que encetou, em junho passado, uma marcha contra o Kremlin. Na televisão estatal russa, a queda da aeronave foi anunciada como um acidente que será investigado, nas ruas da capital há quem dê o assunto por resolvido e quem não se pronuncie, no ocidente poucos acreditam que Putin nada terá que ver com o caso. Joe Biden insinua: “Não há muito que aconteça na Rússia que não tenha o seu envolvimento”. Em São Petersburgo, militares do grupo Wagner escondem a cara por trás dos passa-montanhas camuflados para chorarem o ex-líder do grupo