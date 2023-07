NUNO FOX

Exclusivo Vídeo Baixa de Lisboa: o documentário sobre a grande montra de Portugal que tem um terço das lojas fechadas

Em 2023, numa semana de abril, a Baixa de Lisboa perdeu 261 anos de história. Mais duas lojas centenárias encerraram. No total de 380 lojas, quase um terço tem as portas fechadas. A zona da cidade que chegou a ser o grande centro comercial do país entrou em declínio no virar do milénio, encontrou solução no turismo e especializou-se nele. O novo comércio mascara-se de antigo, mas a diversidade é só uma aparência. Hoje, Lisboa poderia ser uma cidade qualquer