Exclusivo Vídeo Gavetas cheias de máquinas e rolos, milhares de fotografias, uma história de Portugal: como nasceu a obra 'Retratos em Mudança' de Rui Ochoa

Rui Ochoa acompanhou de perto, e de norte a sul, as mudanças que foram acontecendo em Portugal nos últimos 50 anos. Privou de perto com políticos e nunca se afastou da rua e do dia a dia dos portugueses. As dores e as alegrias coletivas, as conquistas e os falhanços, as tragédias e os momentos de união ficaram registados pela lente do hoje fotógrafo da Presidência da República e, durante muitos anos, fotojornalista do Expresso. Veja aqui como da memória das últimas décadas se construiu um livro dividido em duas partes, a primeira com publicação marcada para junho de 2023

