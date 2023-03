ana brigida

Exclusivo Vídeo Marina Gonçalves: “Estamos concentrados na concretização do pacote de habitação. As medidas têm de ser eficazes”

Cavaco Silva falou em falhanço, Marcelo disse que é “inoperacional” e “inexequível”. Mas a ministra da Habitação, Marina Gonçalves não atira para já a toalha ao chão e, em entrevista ao podcast Expresso Imobiliário, que será lançado na sexta-feira, recusa que o programa Mais Habitação seja um pacote falhado ainda antes de ser aprovado por completo. “O que nos deve mover e concentrar é tornar estas medidas eficazes e exequíveis. Temos mesmo de conseguir chegar às famílias com mais apoios e com mais habitação”, responde a ministra aos jornalistas Rita Neves e Vítor Andrade quando questionada sobre as recentes críticas do Presidente da República

Há uma hora