Somos tudo, temos tudo: papel, digital, ao minuto, reportagem, multimédia, podcasts. No centro, a notícia. Isto é o Expresso (veja o vídeo)

Vídeo Somos tudo, temos tudo: papel, digital, ao minuto, reportagem, multimédia, podcasts. No centro, a notícia. Isto é o Expresso

Para assinalar o 50º aniversário, o Expresso apresenta um vídeo dos bastidores do jornal. Muito mais do que um semanário, o Expresso existe em papel e no digital, aposta na reportagem e na investigação, mas é também direto e ao minuto a responder aos acontecimentos de última hora. O Expresso é feito de jornalistas seniores e juniores, que trabalham em todas as plataformas com rigor e ética. No centro de tudo está sempre a notícia, o dever de informar, a liberdade de expressão e de informação. Para quê? Para quem? Para todos os leitores - “os que querem um jornal português que demore tempo a ler, os que estão ávidos de notícias e de factos concretos”, como escreveu Francisco Pinto Balsemão há 50 anos na apresentação do semanário. Ontem como hoje, isto é o Expresso.

