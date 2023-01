Loading...

Vídeo 50 anos a marcar o jornalismo em Portugal: veja aqui os bastidores do fecho da edição 2619 do semanário Expresso

Foi mais uma quinta-feira de fecho do semanário, mas não foi uma quinta-feira igual às outras: 5 de janeiro de 2023 marca o 50º ano de vida do Expresso, cuja edição inaugural foi publicada no início de 1973, ainda durante o Estado Novo. Da escrita das últimas notícias da semana à reunião de fecho da primeira página, veja aqui como se fez e festejou este dia carregado de emoção e simbolismo, com a presença do fundador e carteira de jornalista nº 18, Francisco Pinto Balsemão

