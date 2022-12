Loading...

Vídeo Bento XVI (1927-2022): Os principais momentos do pontificado do Papa que surpreendeu o mundo ao pedir a resignação. Veja as imagens

Era “um simples e humilde trabalhador na vinha do Senhor”, esteve ao lado dos mais novos nas Jornadas Mundiais da Juventude, resistindo à chuva e ao vento. Foi ao campo de concentração de Auschwitz e deixou a pergunta no ar: “Onde estava Deus?” Falou em Maomé e deixou o mundo muçulmano ofendido, apertou a mão a Fidel Castro, em Cuba, e já como Papa Emérito escreveu uma carta a denunciar os abusos sexuais na Igreja: “ Uma vez mais só posso expressar a todas as vítimas de abuso sexual a minha profunda vergonha, o meu grande pesar e o meu sincero pedido de perdão.” Joseph Ratzinger morreu no último dia de 2022, aos 95 anos

