Vídeo “Amor, amor e amor”: assim se despediu o Rei Pelé. Veja o vídeo

Nasceu no meio do futebol, já o pai (Dondinho) era futebolista. Cresceu a admirar o guarda-redes do pequeno Vasco de São Lourenço, Minas Gerais, de seu nome Bilé. Edson Arantes do Nascimento, Dico para os amigos, vestia a camisola número 1 nas brincadeiras de rua e assim, pela confusão fonética entre Bilé e Pelé, nasceu aquele que viria a ser considerado o eterno Rei. Melhor marcador de sempre, considerado o futebolista do século XX pela FIFA, ainda arranjou tempo para ser embaixador da ONU e um ror de outras benfeitorias. Pelé deixou o futebol com a palavra amor e o mundo cheio de amor por ele. Tinha 82 anos.

Há 49 minutos