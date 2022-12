Loading...

Vídeo Cheias de 1967: a maior calamidade de que há memória em Portugal desde o terramoto de 1755

A 25 de novembro de 1967, uma forte queda de precipitação na região de Lisboa e vale do Tejo inundou avenidas, ruas e bairros inteiros. Da noite para o dia, milhares de pessoas ficaram desalojadas, centenas morreram soterradas e um número até hoje incerto de vários membros de família foram dados como desaparecidos. O Governo de Salazar tentou abafar a real dimensão da tragédia, com os serviços de censura a chumbar títulos e fotografias de jornais, mas a memória de quem viveu na pele as cheias de '67 perdurou. O Expresso conta-lhe como foi, 50 anos depois. Documentário originalmente publicado em novembro de 2017

Facebook

Whatsapp

Twitter

Linkedin

Mail

Copiar Url

13 Dezembro 2022 22:10