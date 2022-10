Loading...

Vídeo Ainda se lembra do discurso de vitória de Jair Bolsonaro nas eleições de 2018? “Vamos transformar este país numa nação livre e próspera”

Recuperamos o primeiro discurso de Jair Bolsonaro na noite em que venceu as eleições no Brasil em 2018. Falou sobretudo em ‘liberdade’, ‘democracia’ e ‘união’ - conceitos que em 2022 Lula da Silva reclama para si e para o seu programa enquanto próximo Presidente de um país que está profundamente dividido. Jair Bolsonaro é o primeiro presidente que tenta a reeleição e não consegue um segundo mandato no Brasil.

Há uma hora