Vídeo O funeral de Isabel II em 4 minutos. Há corgis, uma pónei chamada Emma e uma aranha que não estava nos planos

Houve pompa, circunstância, pesar e luto. Carlos III conteve as lágrimas durante toda a cerimónia, os guardas transportaram o caixão de 250 quilos com um esforço que só as caras enrubescidas deixaram transparecer, bandas das forças armadas e coros de acólitos fizeram sempre soar a melodia certa para cada momento. Mais de 70 chefes de Estado e 400 dignitários estrangeiros vieram marcar presença e até os corgis e a pónei da rainha, os seus mais estimados animais, puderam assistir à última viagem da monarca. Veja aqui quatro minutos de um funeral planeado ao pormenor, onde só uma simples e pequena aranha conseguiu quebrar o protocolo

Há uma hora