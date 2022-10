Loading...

Vídeo "Ver isto tudo negro é uma dor grande no nosso coração". A voz e as imagens dos principais afetados pelos incêndios

De norte a sul do país o fogo já consumiu 60 habitações, anexos, garagens e outras infraestruturas. Pela sua vida, mas contra a sua vontade, muitas pessoas são retiradas de casa numa autêntica aflição. Militares da GNR e bombeiros veem-se na posição de terem de as levar contra a sua vontade, e as que ficam ou não têm ordem de evacuação tentam de forma inglória travar as labaredas que tudo consomem. O Expresso juntou os momentos mais marcantes das últimas 24h da emissão em direto da SIC Notícias. Veja o vídeo

14 Julho 2022 21:21