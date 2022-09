Minuto Consumidor: a reciclagem para além do azul, amarelo e verde

A reciclagem de papel, plástico e vidro já é bastante conhecida, mas a separação não termina aí. Existem outros produtos que são tão importantes de reciclar como os que entram nos ecopontos azul, amarelo e verde.

Comecemos pelas pilhas e equipamentos elétricos. Têm materiais com valor, como o cobre, que é fundamental serem encaminhados para o destino certo, de forma a serem reaproveitados. Para ter a certeza de que a reciclagem é bem feita, não só destes materiais valiosos, como dos restantes, pergunte na loja se faz a troca entre o artigo novo que está a adquirir pelo seu antigo.

Se estivermos a falar de um eletrodoméstico de grandes dimensões, pode contactar a Junta de Freguesia ou Câmara Municipal para a recolha.

Se não for possível, coloque o seu eletrodoméstico nos ponto electrão espalhados pelo país e as pilhas no respetivo pilhão.

Ao contrário do que muita gente pensa, as caixas vazias ou cheias dos medicamentos, não vão para o lixo normal, porque contêm substâncias tóxicas. Têm de ser entregues nas farmácias ou parafarmácias

Já as máscaras descartáveis e testes covid são deitados no lixo comum e convém ser dentro de um saco.

Os termómetros digitais são considerados equipamentos elétricos. Já os de mercúrio são entregues na farmácia.

Os óleos alimentares usados não devem ser colocados nem no ralo do lava loiça, nem pela sanita. Se o fizer terá um impacto muito grave não só na canalização da casa como no posterior tratamento das águas que é afetado pela existência de óleo

Para reciclar o óleo, coloque-o numa garrafa de plástico, de preferência reutilizada, e deite-a no oleão, maioritariamente disponíveis em superfícies comerciais, como supermercados.

As cápsulas dos cafés também são recicladas num local próprio e, algumas marcas de café aceitam que as entregue na própria loja.

Os tinteiros das impressoras devem ser entregues nas próprias lojas da marca, mas há algumas revendedoras que também fazem a sua recolha. Podem também ser colocados nos contentores destinados aos equipamentos eletrónicos, mas sempre dentro da caixa ou de um saco, para não largar tinta.

Recorra ao site “Onde reciclar” para saber onde se localizam os pontos de reciclagem dos produtos que procura.

