Loading...

Economia Dia a Dia Os juros sobem ou não? Marcelo e Centeno estão cautelosos

Esta segunda-feira, no regresso do Economia dia a dia em vídeo, falamos das palavras de Marcelo Rebelo de Sousa e Mário Centeno, quanto à próxima reunião do Banco Central Europeu, marcada para dia 14 de setembro. Os juros sobem ou não?