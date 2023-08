Loading...

Economia Dia a Dia Sente que não está a acompanhar o avanço da tecnologia? O Governo tem um apoio para si

Esta quarta-feira, na rubrica Economia dia a dia, falamos do ‘Cheque - Formação + Digital’ que pretende colmar as falhas de conhecimentos tecnológicos e digitais no mercado de trabalho português e destina-se a qualquer tipo de trabalhador e de qualquer área